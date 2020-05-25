Куртуа: в «Челси» мы обсуждали с Азаром переход в «Реал»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что говорил с нападающим Эденом Азаром о трансфере в мадридский клуб, когда они оба выступали за лондонский «Челси».

«В раздевалке «Челси» мы обсуждали возможность перехода в «Реал». «Белый дом, Белый дом», — говорили мы. Было приятно об этом поразмышлять. Теперь мы очень хотим завоевать трофеи», — приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на El Mundo.

Тибо стал игроком мадридского клуба летом 2018 года. Азар перешёл в стан «сливочных» летом 2019 года.

«Реал», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 матчах команда Зинедина Зидана одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Ранее полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что Азара ждёт большое будущее в «Реале».