Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эшли Коул рассказал, почему перешёл из «Арсенала» в «Челси»

Эшли Коул рассказал, почему перешёл из «Арсенала» в «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул поделился воспоминаниями о своём переходе из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.

«Освоиться в команде после перехода было легко, потому что когда я только начинал играть за «Арсенал», у нас был костяк – Киоун, Симэн, Виейра, Анри, Адамс. Когда они стали уходить, я почувствовал, что в победной культуре клуба появились пробоины. Она начала разваливаться, а образовавшиеся пробелы ничем не заполнялись. В «Челси» же я снова оказался в атмосфере успеха и желания побеждать.

Определённо, ошибки были с обеих сторон. Сто процентов – это была не только моя вина и не только «Арсенала». Возможно, я был чересчур упрямым. Честно говоря, я даже вёл себя немного по-детски. Но я никогда не буду жалеть о тех событиях и не стал бы ничего менять, если бы вернулся в прошлое. Возможно, так должно было произойти, кто знает? Но я точно чувствую несправедливость, потому что люди думают, что я перешёл из-за денег. Это кажется безумием, но это было последним, о чём я думал», — цитирует Коула Goal.com со ссылкой на BBC.

Грабители в балаклавах вломились в дом экс-игрока «Челси» и сборной Англии Эшли Коула
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020