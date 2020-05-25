Эшли Коул рассказал, почему перешёл из «Арсенала» в «Челси»

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул поделился воспоминаниями о своём переходе из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.



«Освоиться в команде после перехода было легко, потому что когда я только начинал играть за «Арсенал», у нас был костяк – Киоун, Симэн, Виейра, Анри, Адамс. Когда они стали уходить, я почувствовал, что в победной культуре клуба появились пробоины. Она начала разваливаться, а образовавшиеся пробелы ничем не заполнялись. В «Челси» же я снова оказался в атмосфере успеха и желания побеждать.



Определённо, ошибки были с обеих сторон. Сто процентов – это была не только моя вина и не только «Арсенала». Возможно, я был чересчур упрямым. Честно говоря, я даже вёл себя немного по-детски. Но я никогда не буду жалеть о тех событиях и не стал бы ничего менять, если бы вернулся в прошлое. Возможно, так должно было произойти, кто знает? Но я точно чувствую несправедливость, потому что люди думают, что я перешёл из-за денег. Это кажется безумием, но это было последним, о чём я думал», — цитирует Коула Goal.com со ссылкой на BBC.

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