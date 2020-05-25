ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о планах госкорпорации в отношении ЦСКА, перешедшего под её контроль, а также сообщил о поиске инвесторов для клуба вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
«У Гинера есть право обратного выкупа акций. Мы договаривались, что входим в этот проект на три-пять лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арены». Параллельно при помощи наших партнёров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов», — цитирует Шувалова «РБК-Спорт».
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соревнования были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновятся 21 июня.
- 25 мая 2020
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