ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о планах госкорпорации в отношении ЦСКА, перешедшего под её контроль, а также сообщил о поиске инвесторов для клуба вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).



«У Гинера есть право обратного выкупа акций. Мы договаривались, что входим в этот проект на три-пять лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арены». Параллельно при помощи наших партнёров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов», — цитирует Шувалова «РБК-Спорт».



ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соревнования были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновятся 21 июня.

«Гинер знает, что делает». Гончаренко высказался о переходе ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ