Харт: забеспокоился, когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити»

Голкипер «Бёрнли» Джо Харт признался, что забеспокоился за своё место в «Манчестер Сити», когда на пост главного тренера команды был назначен испанский специалист Хосеп Гвардиола.
«Я забеспокоился, когда Гвардиола возглавил «Сити». Многие пытались меня успокоить, но это чувство оставалось. Я поздно вернулся после Евро-2016. Когда приехал в расположение «Сити», Гвардиола дал понять, что мне нужно покинуть клуб в это трансферное окно. В этом весь блеск Пепа. Он принимает решения и стоит на своём. Я не отношусь к нему плохо. Мы ладим как мужчины и любим футбол», — приводит слова Харта The Guardian.
Джо выступал за «горожан» с 2006 по 2018 год. После прихода Гвардиолы голкипер на правах аренды играл в «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В августе 2018 года «Сити» продал англичанина «Бёрнли» за € 3,90 млн.
- 25 мая 2020
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