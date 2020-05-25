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Вели Касумов: премиальные у «Спартака» были намного больше, чем у «Динамо»

Вели Касумов: премиальные у «Спартака» были намного больше, чем у «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший азербайджанский футболист Вели Касумов рассказал, какую зарплату получал в «Динамо» и «Спартаке». В 1992 году нападающий выступал за оба московских клуба.

«Зарплаты были маленькие — жили на бонусы. Премиальные «Спартака» были намного больше, чем у «Динамо». В «Спартаке» за победу давали примерно $ 500, а в «Динамо» — $ 250. Однако зарплаты в клубах были одинаковые: 2-3 тыс. рублей, что ли. Мы больших денег, как современные футболисты, не получали», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Богданом Горбуновым.

Касумов стал лучшим бомбардиром первого чемпионата России по футболу. В сезоне-1992 форвард записал в свой актив 16 голов в 23 матчах.

В 1992 году Вели перешёл в «Бетис». Затем он выступал за «Альбасете», «Эсиху», «Виторию» и «Имортал».

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