Жоао Карлос: однажды спрошу Керимова, почему он поставил крест на мечте тысяч дагестанцев

Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос высказался об изменениях в махачкалинском клубе в середине прошлого десятилетия, когда команду покинули звёздные футболисты и она перестала претендовать на место в еврокубках. В настоящее время коллектив выступает в ПФЛ.



«Почему проект «Анжи» лопнул? По правде говоря, я так и не понял. Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, поинтересуюсь, почему он перестал вкладывать средства в «Анжи», почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев.



Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убеждён, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда, и результат точно бы пришёл», — приводит слова Карлоса Sportbox.



Жоао Карлос выступал в России с 2011 по 2015 год. Первые два года бразилец защищал цвета «Анжи», после чего перешёл в «Спартак», где провёл ещё два сезона. В 2018 году он завершил карьеру.

Это’О, Жирков, Виллиан и Диарра вошли в символическую сборную «Анжи», Роберто Карлос – нет