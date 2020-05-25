«Свалила слабость, всё время лежим». Жена Погребняка — о симптомах коронавируса
Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о симптомах коронавируса.
«Мои хорошие, мы лечимся. Если по симптомам: кому интересно, на третьи-четвёртые сутки нас свалила слабость – мы всё время лежим, хочется спать. Хочется, чтобы быстрее это всё закончилось», — сказала Мария.
Видео доступно на «Чемпионате».
22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позднее жена футболиста, призналась, что результат теста Павла её ошеломил, а также рассказала, что в семье также было выявлено заражение.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня.
Бузова поддержала семью Погребняка, заразившуюся коронавирусом
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