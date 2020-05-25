Вели Касумов рассказал, как московское «Динамо» забрало его из военной части

Бывший азербайджанский футболист Вели Касумов рассказал, как его пыталось заполучить московское «Динамо», когда он уже согласился выступать за «Нефтчи».

«Я приехал в «Нефтчи» ещё до начала чемпионата — к тому моменту уже поступил в военное училище в Харькове, был курсантом. В «Нефтчи» меня приняли, как полагается, и говорят: «Съездим на один день в Москву, дела решим, только возьми свою военную форму». Потом неожиданно меня направили в часть. Я там пробыл два дня — служил, как и все военные, тарелки мыл, снег чистил. Помню, те два дня длились, как два года. Потом меня всё-таки забрали. Едем в машине. Спрашивают: «А почему не интересуешься, куда едем? «В Баку, наверное, да?». — «Нет, ты уже игрок «Динамо» Москва!».

Оказывается, меня как военнослужащего перевели в Москву, и «Динамо» сразу же забрало. Клуб имел право в то время военных к себе призывать. Отвезли меня в Новогорск, а на следующий день мы уехали на сборы в Эшеры. Там я неплохо отыграл и почувствовал, что попадаю в состав. Когда вернулись в Москву, приехали представители «Нефтчи» и сразу же обратились к Малофееву. Он меня подозвал и спросил: «Хочешь уехать отсюда? Ты попадаешь в состав». Я не знал, что ответить. «Ну тогда иди занимайся, я договорюсь». Однако договориться не получилось — уже через день я вернулся в «Нефтчи», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Богданом Горбуновым.

Касумов стал лучшим бомбардиром первого чемпионата России по футболу. В сезоне-1992 форвард записал в свой актив 16 голов в 23 матчах, выступая за московские «Спартак» и «Динамо».

В 1992 году Вели перешёл в «Бетис». Затем он играл в «Альбасете», «Эсихе», «Витории» и «Имортале».