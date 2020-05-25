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«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

«Долгопрудный» на своём сайте объявил об объединении с «Олимпом». Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный».

Главным тренером коллектива станет Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в «Олимпе». Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют». Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в Футбольную национальную лигу. В минувшем сезоне Профессиональной футбольной лиги, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, команда заняла второе место в турнирной таблице зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.

Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.

«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ
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