«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
«Долгопрудный» на своём сайте объявил об объединении с «Олимпом». Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный».
Главным тренером коллектива станет Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в «Олимпе». Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют». Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в Футбольную национальную лигу. В минувшем сезоне Профессиональной футбольной лиги, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, команда заняла второе место в турнирной таблице зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.
Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.
«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ
- 25 мая 2020
-
13:07
-
13:03
-
12:57
-
12:55
-
12:33
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:40
-
11:39
-
11:13
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:23
-
09:57
-
09:57
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:42
-
08:24
-
07:19
-
06:23
-
06:04
-
05:43
-
04:54
-
04:43
-
04:27
-
04:14
-
04:02
-
03:43
-
03:16
Партнерский контент