«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

«Долгопрудный» на своём сайте объявил об объединении с «Олимпом». Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный».



Главным тренером коллектива станет Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в «Олимпе». Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют». Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в Футбольную национальную лигу. В минувшем сезоне Профессиональной футбольной лиги, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, команда заняла второе место в турнирной таблице зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.



Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.

«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ