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Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ. Клуб соответствует уровню лиги

Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ. Клуб соответствует уровню лиги
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Председатель совета директоров новообразованного клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов рассказал о его планах.

«Рад, что наши взгляды на развитие клуба совпадают. Достижение результата при рациональном использовании частных средств — наша стратегия. Зрелищная игра, развитие футболистов и тренеров, заполненные трибуны — три главные совместные цели.

Всё это не может быть реализовано без повышения уже в этом году. Прошлый сезон завершился преждевременно, а «Долгопрудному» не хватило всего одного очка до лидера. Но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ. В текущем списке участников ФНЛ — 22 клуба, все они будут проходить лицензирование. «Олимп-Долгопрудный» также подал все необходимые документы — если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участия в ФНЛ, мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов.

По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на сто процентов частного финансирования, стадион, база и детская академия. Особенно хочу сказать о последнем: академия — это фундамент стратегии развития клуба», — приводит слова Габулова пресс-служба клуба.

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