Юрий Сёмин: возвращение в «Локомотив» из киевского «Динамо» было поспешным решением

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил о возвращении в московский клуб в 2009 году. В то время российский специалист возглавлял киевское «Динамо», вместе с которым дошёл до полуфинала Кубка УЕФА.

«В тот период со спортивной точки зрения возвращение в «Локомотив» было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать», — сказал Сёмин в эфире телепрограммы «Великий футбол» украинского телеканала «Футбол 1».

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» по окончании мая.