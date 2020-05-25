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В Англии разрешили возобновить полноценные контактные тренировки

В Англии разрешили возобновить полноценные контактные тренировки
Футбол / Англия 0

В Англии сделали очередной шаг к возобновлению нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Mirror, правительство дало Премьер-лиге разрешение на возобновления клубами полноценных контактных тренировок в группах, что ранее было запрещено.

Накануне, 24 мая, было объявлено, что по итогам повторного тестирования в клубах чемпионата Англии было выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Премьер-лиге достигло восьми.

Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой. По словам нападающего, он боится принести коронавирус в семью и заразить маленького ребёнка.

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