Сёмин: после победы над «Спартаком», фанаты киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о принципиальных соперниках киевского «Динамо». Российский специалист возглавлял украинскую команду с 2007 по 2009 год и с 2010-го по 2012-й.

В сезоне-2008/2009 «Спартак» и «Динамо» встретились в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне разгромили красно-белых в обоих матчах со счётом 4:1.

«Исторически так сложилось, что у киевского «Динамо» и московского «Спартака» была очень жёсткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над «Спартаком» в 2008 году, болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь.

Соперничество «Динамо» и «Шахтёра»? Всем тренерам «Динамо» после Валерия Васильевича Лобановского было сложно. Все ориентиры были направлены на мэтра, поэтому, любого приходящего тренера сравнивали с Валерием Васильевичем. И не всегда получалось этому ориентиру соответствовать», — сказал Сёмин в эфире телепрограммы «Великий футбол» украинского телеканала «Футбол 1».