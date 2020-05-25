Вьетнам первым в мире возобновил проведение футбольных матчей со зрителями. Фото

Во Вьетнаме после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, возобновился футбольный сезон.
В первом матче после перерыва сыграли «Нам Дин» и «Хоангань Зялай». Команды встретились в 1/16 финала национального Кубка. Сильнее оказались хозяева, отличившиеся голами в конце первого и середине второго тайма. Итоговый счёт – 2:0.
При этом, в отличие от других стран, Вьетнам возобновил сезон полноценно – без запрета на присутствие зрителей. Остальные турниры по всему миру, продолжившиеся после паузы, проходят при пустых трибунах.
Фото доступно в «твиттере» Viet Nam Football.
Из ведущих европейских чемпионатов сезон к настоящему моменту возобновлён только в Германии. Во Франции, напротив, кампания была досрочно завершена. Чемпионат России, также приостановленный в марте, возобновится 21 июня.
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