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«ПСЖ» готов платить Мауро Икарди € 10 млн в год

«ПСЖ» готов платить Мауро Икарди € 10 млн в год
Футбол / Италия 0

Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено сохранить в команде нападающего Мауро Икарди, который был арендован у миланского «Интера» на один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«ПСЖ» предложил Икарди контракт с зарплатой € 10 млн в год плюс бонусы. Ожидается, что «Интер» согласится расстаться с 27-летним аргентинцем за € 55-60 млн. Переговоры между клубами и Вандой Нарой, женой и агентом футболиста, находятся на продвинутой стадии.

Соглашение Мауро с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. Минувшим летом главный тренер чёрно-синих Антонио Конте дал понять форварду, что не рассчитывает на него.

В сезоне-2019/2020 Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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