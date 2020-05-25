У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония. Футболист находится в больнице

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о состоянии мужа после выявления у него коронавирусной инфекции.
«Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию», — написала Мария.
22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позднее жена футболиста призналась, что результат теста Павла её ошеломил, а также рассказала, что в семье также было выявлено заражение.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
- 25 мая 2020
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