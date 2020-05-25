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Гиггз: Санетти — самый трудный соперник в моей карьере. Он сломал мне нос

Гиггз: Санетти — самый трудный соперник в моей карьере. Он сломал мне нос
Футбол / Англия 0

Знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал самого трудного оппонента в своей карьере.

«Самым трудным соперником для меня был Хавьер Санетти из миланского «Интера». Он везде успевал, носился по полю весь матч. Раньше он был полузащитником, поэтому ему было комфортно играть с мячом. Хавьер был хорошим защитником. Он действовал жёстко. Когда мы встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов, он сломал мне нос», — приводит слова Гиггза пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте клуба.

Райан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1990 по 2014 год. В настоящее время Гиггз возглавляет национальную команду Уэльса. Санетти играл в «Интере» с 1995 по 2014 год. Сейчас аргентинец занимает должность вице-президента чёрно-синих.

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