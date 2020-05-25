Ким Донь Чжин рассказал, каким русским словам его научили Широков и Зырянов в «Зените»

Бывший защитник сборной Южной Кореи Ким Донь Чжин рассказал, как общался с одноклубниками в «Зените».

«В команде я чаще всего общался с Ли Хо, потому что только с ним мог поговорить на родном языке. С одноклубниками у меня получалось сказать несколько слов по-английски или приходилось использовать жесты. Потом я выучил несколько русских слов. У меня был учитель по русскому языку из Кореи, но мы мало занимались. Часть фраз я узнал от Константина Зырянова и Романа Широкова. Они пришли в команду позже меня, но я был очень рад их переходу. Мы стали хорошими друзьями, всегда садились рядом и общались на разные темы, когда команда отправлялась на выезд или находилась в отеле на карантине.

Да, у нас не получалось свободно разговаривать, но между нами было взаимопонимание. Я спрашивал у них, как правильно говорить по-русски, а они меня поправляли и объясняли. Так я стал чувствовать себя комфортнее в России — Зырянов с Широковым мне очень помогли в этом. Сейчас могу по-русски сказать: «Я счастлив», «Поздравляю», «Красивая девушка» — этому точно они научили — «Спасибо большое», «Играй в футбол», «Хорошо», «Молодец», «Добрый день», «Давай-давай». До сих пор помню русский язык, потому что эти слова передают позитив. Я всегда стараюсь запоминать такие моменты и забывать негативные», — приводит слова Кима пресс-служба Российской Премьер-Лиги.