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Ким Донь Чжин: Семак — хороший тренер. Он ещё молодой специалист, но уже выиграл РПЛ

Ким Донь Чжин: Семак — хороший тренер. Он ещё молодой специалист, но уже выиграл РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Зенита» Ким Донь Чжин поделился мнением о главном тренере команды из Санкт-Петербурга Сергее Семаке.

«Семак был очень умным игроком. Правда, я не знаю, как он сейчас тренирует игроков: только смотрю результаты матчей и слежу за клубом в «Инстаграме». Думаю, Семак — хороший тренер, потому что его команда показывает положительные результаты. Он ещё молодой специалист, но уже в этой роли выиграл чемпионат.

Сейчас «Зенит» занимает хорошую позицию в чемпионате, показывает атакующую игру и много забивает. В этом сезоне я видел обзор матча, где они выиграли 6:1 у «Ростова». То, что сделал Семак, невероятно: у него очень атакующая и креативная команда. Это здорово», — приводит слова Кима пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

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