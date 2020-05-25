Эдегор входит в планы Зидана. Он получит шанс в «Реале» в следующем сезоне

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедал», с большой вероятностью вернётся в мадридский клуб этим летом.



Как сообщает AS, 21-летний футболист входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на следующий сезон. Норвежец в межсезонье будет возвращён в «Королевский клуб» и получит в команде новый шанс.



Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из «Стрёмсгодсета» и провёл за главную команду «сливочных» всего 1 матч, после чего несколько раз уходил в аренду. В сезоне-2017/2018 он выступал за «Херенвен», в следующей кампании играл за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, а прошлым летом ушел в «Реал Сосьедад».



В нынешнем сезоне Мартин принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

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