«Роналду не прыгнул, а летел». Б. Фернандеш — о голе Криштиану в финале ЛЧ 2008 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, какие матчи он хотел бы пересмотреть.

«Хотел бы посмотреть встречу, в которой я забил первый гол за «Юнайтед». Мы тогда играли с «Уотфордом». Хочу снова почувствовать тот матч, ту атмосферу и всё остальное, когда я забил. Это мотивирует продолжать тренироваться и концентрироваться на возвращении на поле.

Из истории я бы выбрал финал Лиги чемпионов 2008 года с «Челси», когда Криштиану Роналду забил головой. Это был великий финал. Тот матч до сих пор является одним из лучших в карьере Криштиану. Он забил потрясающий мяч головой. Он не прыгнул, а летел.

Потом Роналду не сумел реализовать пенальти, но в конце концов «Юнайтед» завоевал титул. После матча мы увидели плачущего Криштиану. Он плакал, потому что выиграл Лигу чемпионов. Это одна из самых важных встреч в истории клуба», — цитирует Бруну пресс-служба «МЮ».