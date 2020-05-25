«Роналду не прыгнул, а летел». Б. Фернандеш — о голе Криштиану в финале ЛЧ 2008 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, какие матчи он хотел бы пересмотреть.
«Хотел бы посмотреть встречу, в которой я забил первый гол за «Юнайтед». Мы тогда играли с «Уотфордом». Хочу снова почувствовать тот матч, ту атмосферу и всё остальное, когда я забил. Это мотивирует продолжать тренироваться и концентрироваться на возвращении на поле.
Из истории я бы выбрал финал Лиги чемпионов 2008 года с «Челси», когда Криштиану Роналду забил головой. Это был великий финал. Тот матч до сих пор является одним из лучших в карьере Криштиану. Он забил потрясающий мяч головой. Он не прыгнул, а летел.
Потом Роналду не сумел реализовать пенальти, но в конце концов «Юнайтед» завоевал титул. После матча мы увидели плачущего Криштиану. Он плакал, потому что выиграл Лигу чемпионов. Это одна из самых важных встреч в истории клуба», — цитирует Бруну пресс-служба «МЮ».
- 25 мая 2020
-
17:51
-
17:38
-
17:34
-
17:19
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
17:04
-
16:47
-
16:38
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:56
-
15:44
-
15:36
-
15:18
-
15:08
-
14:38
-
14:35
-
14:22
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:22
-
13:07
-
13:03
-
12:57
-
12:55
-
12:33
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:40