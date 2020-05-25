Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
«Выписался, но ещё не всё хорошо. Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Ещё думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», — приводит слова Федуна ТАСС.
7 мая было объявлено, что у Федуна выявлено заражение коронавирусом, после чего он был госпитализирован.
Напомним, в середине апреля Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с COVID-19. Владелец «Спартака» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией был переквалифицирован для приёма пациентов с коронавирусом.
Леонид Федун: как себя чувствую? Одной фразой — пока не очень
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