Президент «Лиона» — о досрочном завершении Лиги 1: мы просто идиоты

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс раскритиковал чиновников Лиги 1, которые приняли решение о досрочном завершении национального чемпионата. Гнев Оляса вызвал тот факт, что, в отличие от чемпионата Франции, вскоре возобновится первенство Примеры.
«В последние два месяца чиновники в испанской федерации следили за ситуацией и сотрудничали с УЕФА. Парадоксально, что Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии коронавируса, нашла решение.
23 апреля главы Ла Лиги и Лиги 1 присутствовали на конференции с УЕФА. Тогда им обоим предложить подождать. Но наши чиновники поступили иначе. Похоже, что мы просто идиоты. УЕФА выпустил медицинский протокол, который мы даже не рассматривали во Франции. Это невероятный скандал", — приводит слова Оляса Goal со ссылкой на L'Equipe.
- 25 мая 2020
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