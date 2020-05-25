«Торпедо» объявило об уходе Елены Еленцевой с поста президента клуба
Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило о завершении сотрудничества с президентом клуба Еленой Еленцевой. Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года.
«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Еленцева занимала пост президента московского «Торпедо» с декабря 2017 года. С 2008 года Еленцева трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова на должности заместителя управляющего, а в 2013 году возглавила работу арены.
Ранее Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.
Президент «Торпедо» оценила идею провести отдельный турнир за места в РПЛ
- 25 мая 2020
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