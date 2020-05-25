Вячеслав Малафеев рассказал о звёздных клиентах его агентства недвижимости

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, кто из известных личностей является клиентами его агентства недвижимости.

«Звёздные клиенты «М16». Меня часто спрашивают, какие известные люди были клиентами «М16-Недвижимость».

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В период самоизоляции времени много, поэтому решил поразмыслить на эту тему. Я не могу написать обо всех клиентах, потому что кто-то просил о конфиденциальности, некоторые истории не считаю нужным обсуждать. Но всё равно есть что рассказать.

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Конечно, почти каждый футболист «Зенита» либо консультировался, либо пользовался услугами нашего агентства. Для меня как для владельца бизнеса это был стресс. Хотел чуть ли не сам решить вопросы, чтобы не ударить в грязь лицом. И постоянно вёл внутренний спор между отношениями и бизнесом, боролся с порывами всё сделать бесплатно. Но я несу ответственность и за сотрудников фирмы, которым надо платить зарплату, и за агентство в целом, которое нужно содержать. Делал по справедливости.

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От приезжих игроков было много обращений по аренде. Я общался с ними на английском или испанском, рассказывал о преимуществах и недостатках домов и районов, помогал советами.

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Был интересный запрос от тренерского штаба Андре Виллаш-Боаша. Все тренеры хотели жить рядом. Найти объект, подходящий по цене, качеству и количеству квартир в одном доме, практически невозможно. Посоветовал несколько отелей, и один из них подошёл по всем параметрам.

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Иностранные футболисты тоже любят арендовать жильё в одном доме или близко друг к другу, но, в отличие от тренеров, выбирают варианты подороже. Предлагали им квартиры в «Доме у моря» на Крестовском острове и в «Новой звезде» на Петроградке.

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Сейчас на Песочной набережной, 18, сдаётся 4-комнатная квартира с видом на Каменный остров. Недавно её приезжал смотреть то ли Вильмар Барриос, то ли Дуглас Сантос. К сожалению, наш менеджер не сильно разбирается в футболе», — написал Малафеев в своём «инстаграме».