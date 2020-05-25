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Жоау Фелиш травмировал колено на тренировке «Атлетико»

Жоау Фелиш травмировал колено на тренировке «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Португальский футболист прошёл медицинское обследование, в результате которого у него было выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления Фелиша не сообщаются.

Фелиш принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Напомним, сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что правительство Испании разрешило возобновить турнир с 8 июня. На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков.

Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня
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