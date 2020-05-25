Жоау Фелиш травмировал колено на тренировке «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Португальский футболист прошёл медицинское обследование, в результате которого у него было выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления Фелиша не сообщаются.
Фелиш принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Напомним, сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что правительство Испании разрешило возобновить турнир с 8 июня. На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков.
Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня
- 25 мая 2020
-
17:51
-
17:38
-
17:34
-
17:19
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
17:04
-
16:47
-
16:38
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:56
-
15:44
-
15:36
-
15:18
-
15:08
-
14:38
-
14:35
-
14:22
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:22
-
13:07
-
13:03
-
12:57
-
12:55
-
12:33
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:40
Партнерский контент