Дзагоев против Пасулько. Выбираем лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



Ранее в 1/16 финала баттла вышли голы Александра Павленко («Спартак»), Олега Блохина («Динамо» Киев) и Сергея Шавло («Спартак»). В четвёртой паре 1/32 финала оказались Алан Дзагоев (ЦСКА) — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года), а также Виктор Пасулько («Спартак») — гол в ворота бременского «Вердера» в матче Кубка УЕФА сезона-1986/1987 (3 ноября 1987 года). Дуэль уже началась.

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».