Мостовой поделился архивной фотографией с Карпиным после матча
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой опубликовал архивную фотографию с Валерием Карпиным, который в настоящее время является главным тренером «Ростова».
«После удачного матча», — написал Мостовой в своём «инстаграме».
Судя по всему, фотография сделана в период, когда российские футболисты выступали за испанскую «Сельту». Также они вместе играли за московский «Спартак» и сборную России.
В настоящее время Мостовой является телеэкспертом. «Ростов» под руководством Карпина, набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В данный момент турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
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