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Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов

Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», после ухода Елены Еленцевой с должности президента «Торпедо» главный руководящий пост в клубе займёт Денис Маслов.

Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора пермского «Амкара», который в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.

Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор». Впрочем, позднее появилась информация, что «Химки» могут отказаться от выступлений в РПЛ, если в ближайшее время не смогут найти спонсоров.

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