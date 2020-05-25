Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов
Как стало известно «Чемпионату», после ухода Елены Еленцевой с должности президента «Торпедо» главный руководящий пост в клубе займёт Денис Маслов.
Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора пермского «Амкара», который в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.
Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.
Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор». Впрочем, позднее появилась информация, что «Химки» могут отказаться от выступлений в РПЛ, если в ближайшее время не смогут найти спонсоров.
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