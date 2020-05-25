Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
«Александр Селихов вернулся на поле! Голкипер красно-белых восстановился после травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений. С возвращением, Саша!» — говорится в официальном «твиттере» «Спартака».
Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, четырежды попав в заявку на матч. Контракт вратаря с московским клубом действителен до лета 2021 года. Ранее он также выступал за клуб «Орёл».
Голкипер «Спартака» Селихов побрился налысо
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