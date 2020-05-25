Президент «Ингульца»: бывший тренер «Днепра» брал откаты по $ 100 тыс. с каждого игрока

Президент украинского клуба «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал, что бывший главный тренер «Днепра», которым владел олигарх Игорь Коломойский, брал откаты с футболистов.

«Коломойский — замечательный дядька. У этого человека тоже можно немало полезного отметить. Например, жёсткость и прямолинейность в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав. У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать. Мало таких настойчивых людей, как Коломойский. Всё, что он думает, говорит в глаза. Немногие могут так прямо говорить, как он.



Вы просто не знаете всей истории „Днепра“. На его месте я бы поступил точно так же. Когда у тренера „Днепра“, не буду говорить имени, была зарплата € 4 млн в год и когда он приглашал футболистов и брал откаты по $ 100 тыс. долларов с каждого игрока — это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел ещё наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошёл на принцип. Это его позиция. Повторюсь, если бы меня дурили на такие деньги, я поступил бы точно так же», — приводит слова Поворознюка «Комсомольская правда — Украина».

Несколько лет назад погасить задолженность по зарплате от «Днепра» требовал бывший наставник клуба Хуанде Рамос.