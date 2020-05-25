Торбинский: цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь

Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский рассказал о ценах в США и общении на русском языке в семье.
«В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.
Здесь я ездил на «Тесле», а в Москве — «Мерседес Купе». «Тесла» – супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет.
Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нём. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут ещё и испанский сплошь и рядом», — сказал Торбинский в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».
- 25 мая 2020
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