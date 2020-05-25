Елена Еленцева обратилась к болельщикам «Торпедо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева, которая покинет клуб 31 мая, обратилась к болельщикам московской команды.

«Дорогие торпедовцы! В первую очередь хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать. Огромное спасибо каждому сотруднику клуба и стадиона, футболисту и тренеру за совместную работу. За годы трудовой деятельности на Восточной улице мне было невероятно приятно работать с каждым из вас. Хочу сказать большое спасибо Роману Ивановичу Авдееву за предоставленную возможность получить этот неоценимый опыт и большое количество позитивных и интересных моментов, которые мы переживали все вместе.

От всего сердца благодарю наших замечательных болельщиков за поддержку команды и преданность чёрно-белым цветам. Мне кажется, в последние годы общими усилиями нам удалось вернуть ощущение крепкой чёрно-белой семьи. Очень надеюсь, что в будущем это ощущение будет только крепнуть. Это был незабываемый и, несомненно, лучший этап в моей жизни. Желаю всем торпедовцам удачи и крепкого здоровья, а команде — больших побед и новых достижений", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Торпедо».