Игнашевич — Еленцевой: очень жаль, что вы покидаете «Торпедо». Мне легко с вами работалось
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич обратился к президенту клуба Елене Еленцевой, которая покинет пост 31 мая.
«Дорогая Елена Васильевна, очень жаль, что вы покидаете наш клуб. Вы очень много сделали для „Торпедо“ и, уверен, надолго останетесь в памяти и сердцах наших болельщиков. Хочу сказать большое спасибо за вашу заботу обо мне и помощь. Мне очень легко с вами работалось. Будьте здоровы и успешны! Знаю, что останусь вашим другом», — написал Игнашевич на своей странице в «Инстаграме».
Еленцева занимала пост президента московского «Торпедо» с декабря 2017 года. С 2008 года. Еленцева трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова в должности заместителя управляющего, а в 2013 году возглавила работу арены.
Елена Еленцева обратилась к болельщикам «Торпедо»
- 25 мая 2020
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