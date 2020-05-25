Александр Селихов: рад возобновить тренировки, впереди ещё очень много работы

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от восстановления после травмы. Напомним, сегодня, 25 мая, голкипер вернулся к тренировкам в общей группе.
«Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе. Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб „Спартака“, а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди ещё очень много работы. Вперёд, „Спартак“!» — написал Селихов на своей странице в «Инстаграме».
Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, четырежды попав в заявку на матч. Контракт вратаря с московским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он также выступал за клуб «Орёл».
- 25 мая 2020
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