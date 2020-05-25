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Экс-игрок «Ромы» умер от остановки сердца в 21 год

Экс-игрок «Ромы» умер от остановки сердца в 21 год
Футбол / Италия 0

Бывший футболист «Ромы» Жозеф Буассе скончался в возрасте 21 года после сердечного приступа, сообщает Football Italia.

Камерунский игрок ни разу не выступил за римскую команду. Буассе принимал участие в тренировках основной команды «Ромы» и играл за молодёжную команду в 2017 году. Контракт футболиста с римским клубом истёк в 2018 году. Три месяца назад Буассе присоединился к румынскому клубу «Клуж», выступающему во втором дивизионе страны.

Напомним, в апреле этого года игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки из-за проблем с сердцем. На момент трагедии спортсмену было 22 года. Иннокентий Самохвалов был воспитанником московского «Локомотива». У футболиста остались супруга и ребёнок.

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