Экс-игрок «Ромы» умер от остановки сердца в 21 год
Бывший футболист «Ромы» Жозеф Буассе скончался в возрасте 21 года после сердечного приступа, сообщает Football Italia.
Камерунский игрок ни разу не выступил за римскую команду. Буассе принимал участие в тренировках основной команды «Ромы» и играл за молодёжную команду в 2017 году. Контракт футболиста с римским клубом истёк в 2018 году. Три месяца назад Буассе присоединился к румынскому клубу «Клуж», выступающему во втором дивизионе страны.
Напомним, в апреле этого года игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки из-за проблем с сердцем. На момент трагедии спортсмену было 22 года. Иннокентий Самохвалов был воспитанником московского «Локомотива». У футболиста остались супруга и ребёнок.
- 25 мая 2020
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