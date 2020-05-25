Валуев: если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Дзюба

Депутат Государственной думы Николай Валуев поделился своим мнением о «Зените».
«Зенит» каких годов вызывал наибольшие фанатские эмоции? Сложный вопрос. Я никогда не делил «Зенит» на силу эмоций. Рассматриваю «Зенит» как атрибут Санкт-Петербурга. Но, наверное, сильные эмоции были во время Дика Адвоката. Сейчас уже не вспомню, когда впервые пришёл на стадион, но хорошо запомнилась игра с «Алеманией» в Кёльне в 2004-м (2:2). Был на стадионе.
Три любимых футболиста в истории «Зенита»? Знаете, у меня нет такого. Я такой человек — у меня нет, например, любимых книг. Есть любимые места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Артём Дзюба», – приводит слова Валуева «Спорт день за днём».
- 25 мая 2020
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