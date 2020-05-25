Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Валуев: если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Дзюба

Валуев: если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Дзюба
Футбол / РПЛ 0

Депутат Государственной думы Николай Валуев поделился своим мнением о «Зените».

«Зенит» каких годов вызывал наибольшие фанатские эмоции? Сложный вопрос. Я никогда не делил «Зенит» на силу эмоций. Рассматриваю «Зенит» как атрибут Санкт-Петербурга. Но, наверное, сильные эмоции были во время Дика Адвоката. Сейчас уже не вспомню, когда впервые пришёл на стадион, но хорошо запомнилась игра с «Алеманией» в Кёльне в 2004-м (2:2). Был на стадионе.

Три любимых футболиста в истории «Зенита»? Знаете, у меня нет такого. Я такой человек — у меня нет, например, любимых книг. Есть любимые места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный «Зенит», то мне нравится Артём Дзюба», – приводит слова Валуева «Спорт день за днём».

Артём Дзюба: надеюсь, что впереди у «Зенита» потрясающее будущее
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020