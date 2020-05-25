Мостовой: я уже даже забыл, что Гулиев — игрок «Спартака». Его уход не будет потерей

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о переводе полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».
«Уход Гулиева не будет потерей для «Спартака». Я уже даже забыл, что он играет за клуб. Он потерял место в составе, он даже на замену не выходил. Для него ситуация непростая, ещё и масла в огонь сейчас подлили. Но к таким ситуациям надо относиться спокойно. Ему нужно больше тренироваться. Может, стоит уйти в команду попроще. Сейчас он не тянет уровень, но он может выстрелить позже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что вместо Гулиева в основной состав переведён центральный полузащитник молодёжного состава красно-белых Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.
- 25 мая 2020
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