Мостовой: я уже даже забыл, что Гулиев — игрок «Спартака». Его уход не будет потерей

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о переводе полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».

«Уход Гулиева не будет потерей для «Спартака». Я уже даже забыл, что он играет за клуб. Он потерял место в составе, он даже на замену не выходил. Для него ситуация непростая, ещё и масла в огонь сейчас подлили. Но к таким ситуациям надо относиться спокойно. Ему нужно больше тренироваться. Может, стоит уйти в команду попроще. Сейчас он не тянет уровень, но он может выстрелить позже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что вместо Гулиева в основной состав переведён центральный полузащитник молодёжного состава красно-белых Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.