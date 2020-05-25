Переговоры ЦСКА с «Крузейро» по трансферу защитника Кака сорвались из-за коронавируса

Спортивный директор «Крузейро» Карлос Феррейра сообщил, что клуб был готов продать защитника Кака в ЦСКА за € 4 млн, но сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.
«Атлетико Паранаэнсе» предложил нам за Кака € 2 млн, но у нас было предложение и от ЦСКА в размере € 4 млн. Если у вас есть возможность продать игрока за 4 миллиона, то было бы плохой сделкой отдать его за два. Поэтому мы решили подождать. Но пандемия коронавируса парализовала все страны. Нам нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но, к сожалению, этого сделать не удалось", — приводит слова Феррейры Bolavip.
Кака — воспитанник «Крузейро», контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (18 — в основном составе), стал автором 1 забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.
- 25 мая 2020
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