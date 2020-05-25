«Как мы скучали, «Спартак». Наиль Умяров поделился эмоциями от возобновления тренировок
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от возобновления тренировок с командой.
«Как мы скучали, «Спартак», — написал Умяров на своей странице в «Инстаграме».
Умяров перешёл в «Спартак» в января 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера футболиста составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига возобновится 21 июня.
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