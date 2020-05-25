Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что он решил не уходить из клуба.

«Я очень счастлив в «Марселе» Хочу сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Но я хочу знать, насколько стабильно наше экономическое положение. Если у нас нет условий для хорошей работы, то проект того не стоит. Тренер должен чувствовать уверенность в клубе», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.

Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов. Контракт португальского специалиста с французским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который в ближайшее время может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии.