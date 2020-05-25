Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что он решил не уходить из клуба.
«Я очень счастлив в «Марселе» Хочу сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Но я хочу знать, насколько стабильно наше экономическое положение. Если у нас нет условий для хорошей работы, то проект того не стоит. Тренер должен чувствовать уверенность в клубе», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.
Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов. Контракт португальского специалиста с французским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который в ближайшее время может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии.
- 25 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:31
-
23:24
-
23:18
-
23:11
-
22:52
-
22:49
-
22:32
-
22:32
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
19:56
-
19:50
-
19:40
-
19:33
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:48
-
18:48
-
18:25
-
18:23
-
18:13