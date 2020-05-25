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Сергей Семак: надеюсь, «Зенит» радует своей игрой болельщиков

Сергей Семак: надеюсь, «Зенит» радует своей игрой болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам. Сегодня, 25 мая, петербургский клуб отмечает 95-летие.

«Надеюсь, мы радуем своей игрой болельщиков, жителей нашего города. Хочется пожелать успехов нашим болельщикам, здоровья в это непростое время, а клубу — почаще радовать наших горожан», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

Официальной датой рождения клуба «Зенит» считается 25 мая 1925 года. Весной этого года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ).

Петербургский «Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Турнир из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлен. Возобновление российского национального чемпионата запланировано на 21 июня.

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