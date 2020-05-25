Доменико Кришито: храню много воспоминаний о «Зените» и счастлив быть частью его истории
Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито поздравил петербургский клуб с 95-летием.
«Привет, «Зенит»! Я знаю, сегодня твой 95-й день рождения. Храню много воспоминаний о тебе и счастлив быть частью твоей истории. В твоей футболке я провёл много матчей, забил много мячей. С теплом вспоминаю тебя, «Зенит»: президента, команду, моих одноклубников, наших болельщиков. Желаю тебе всего наилучшего и скучаю по вам, парни! Надеюсь, скоро увидимся. С днем рождения!» — приводит слова Кришито пресс-служба петербургского клуба.
Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, однажды стал обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны.
Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»
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