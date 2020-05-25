Во Франции, несмотря на запрет массовых мероприятий, матч посетили около 400 человек

В воскресенье, 24 мая, в Страсбурге состоялся несанкционированный футбольный матч, в котором сыграли команды двух районов города, сообщает RMC Sport.



По информации источника, по окончании встречи на поле выбежали зрители. Всего на игре присутствовали около 400 человек. Напомним, во Франции до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». Ранее стало известно, что сезон-2020/2021 в чемпионате Франции начнётся 22 августа.