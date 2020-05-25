Николас Ломбертс: уже 95 лет «Зенит» — самый лучший клуб в мире
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поздравил петербургский клуб с днём рождения. Сегодня, 25 мая, клубу исполнилось 95 лет.
«С днём рождения, «Зенит»! Мы уже 95 лет — самый лучший клуб в мире. Спасибо за всё! Моё имя «Зенит» навсегда! И удачи», — приводит слова Ломбертса пресс-служба петербургского клуба.
Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В составе петербургского клуба он четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, четырежды — Суперкубок страны. Кроме того, бельгиец с «Зенитом» становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В 2011 году Ломбертс официально оформил отношения со своей девушкой Каролиной. Церемония бракосочетания прошла в Брюгге. В 2016 году у пары родилась дочь Виктория.
Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»
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