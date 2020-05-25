Халк: люблю «Зенит» всем сердцем, слежу даже на расстоянии и болею за него

Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил петербургский клуб с днём рождения. Сегодня, 25 мая, клубу исполнилось 95 лет.

«Всем привет! Какая честь для меня поздравить сегодня тебя, «Зенит»! 95 лет большой истории, многочисленных титулов, и, я уверен, ты ещё напишешь множество славных страниц и завоюешь отличные трофеи. Я счастлив был провести с тобой 4 года, меня отлично приняли в клубе, в Санкт-Петербурге, в России. Я люблю «Зенит» всем сердцем, слежу даже на расстоянии и болею за тебя. Очень рад тому, что в прошлом году ты стал чемпионом, и надеюсь на повторение успеха в нынешнем сезоне. Да хранит тебя Бог. Шлю сердечный поцелуй всей зенитовской семье!» — приводит слова Халка пресс-служба петербургского клуба.