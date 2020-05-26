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Виллаш-Боаш: надеюсь снова попасть на «Газпром Арену» и порадоваться чемпионству «Зенита»

Виллаш-Боаш: надеюсь снова попасть на «Газпром Арену» и порадоваться чемпионству «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил петербургский клуб с днём рождения. Вчера, 25 мая, клубу исполнилось 95 лет.

«Хочу поздравить тебя с днём рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! Для меня ты — особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время. Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит». С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придёт день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку — продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!» — приводит слова Виллаш-Боаша пресс-служба клуба.

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