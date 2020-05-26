Буланова и Розенбаум поздравили «Зенит» с 95-летием

Певица Татьяна Буланова и музыкант Александр Розенбаум поздравили «Зенит» с 95-летием, сообщается на официальном сайте клуба.



«Я хочу поздравить замечательный, любимый, родной футбольный клуб «Зенит» с днём рождения, с юбилеем! 95 лет — очень внушительная дата. Я горжусь тем, что являюсь фанатом, поклонницей этого клуба, и хочу пожелать процветания, новых побед и трофеев. Пускай команда и её игра будут сильными, интересными и яркими — чтобы никто никогда не переключал канал, увидев по телевизору «Зенит». От всей души желаю благополучия. С днём рождения!» — сказала Буланова.



«Дорогие мои зенитовцы, конечно же я поздравляю вас всех с 95-летием клуба! Желаю всего самого доброго в эти тяжелые и не самые приятные времена для страны и вообще всех нас. Хорошего здоровья, удачи, потому что она всегда сопутствует сильным, а вы — сильные люди. И, конечно, побед! Болельщики у вас есть, самые верные в стране, убежден в этом, потому что наш клич всем известен: «Один город — одна команда!» — сказал Розенбаум.

Также к поздравлениям присоединились другие музыканты.

«Дорогие петербуржцы, дорогие ленинградцы, от всей души и всего сердца хочется поздравить родной клуб «Зенит» с 95-летием и пожелать исключительно побед! Невский гранит тебя хранит. Победа наша — вперёд, «Зенит»! Удачи и побед», — сказал Вася В.

«Привет из подмосковной самоизоляции великому городу на Неве! Хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с 95-летием. Всем игрокам, тренерскому составу, техническим службам желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И пускай как можно скорее вернутся времена, когда стадионы полны, болельщики рады, а команда, как обычно, показывает высокий футбольный класс! С днём рождения, «Зенит»!» — сказал Сергей Галанин.



«Я вас сердечно и искренне поздравляю с этим замечательным юбилеем, 95-летием! От всей души кланяюсь вам, желаю спортивных и творческих побед. Вы — наша легенда, наша команда, часть нашего великого города Санкт-Петербурга и Ленинграда. Желаю вам многая-многая лета, полных трибун и настоящих болельщиков!» — сказал оперный певец Василий Герелло.



«Поздравляем любимый клуб с наступающим юбилеем. Только Питер и «Зенит»! Только побед и успехов. Удачи, ребята, мы с вами, мы вас любим! «Зенит» — чемпион!» — сказал Сергей Ефременко.



«Счастлив, что у меня есть возможность поздравить свою любимую команду «Зенит» с 95-летним юбилеем. Для Питера это не просто футбольная команда, это символ, такой же, как Дворцовый мост и Эрмитаж. И Питер всегда очень радуется вашим победам — это не просто победы, это успех и радость всего города. Поэтому я желаю вам дальнейших свершений и побед. С юбилеем, любимый «Зенит»! Успехов вам», — сказал Игорь Корнелюк.



«От всей души поздравляю «Зенит» с 95-летием! Всем футболистам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба — здоровья и новых побед!», — сказал Билли Новик.



«Хочу поздравить любимую команду «Зенит» с 95-летним юбилеем. Глупо желать 100 лет жизни — желаю вам 1000 лет жизни, и каждый год пить из Кубка УЕФА. Спасибо! Дарите нам свои победы и дальше», — сказал Анатолий Скляренко.