Кьеллини: в перерыве финала ЛЧ с «Реалом» никто не дрался, мы были измотаны

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о поражении от «Реала» со счётом 1:4 в финале Лиги чемпионов в 2017 году.



«О знаменитом финале Лиги чемпионов в Кардиффе и о нашем поражении от «Реала» говорили очень много. Но ничего экстраординарного не произошло. Мы просто были уставшими. Почему мы перестали сражаться после того, как сравняли счёт? Для чего? Мы не проигрывали со счётом 0:3, но даже в подобном случае в этом не было бы смысла.



После первого тайма мы были крайне выдохшимися. Манджукич упал на пол, Пьянич вообще еле выжил. Мы задыхались. Мы сказали себе, что вернёмся в игру, счёт был 1:1, но всё закончилось драматично. В перерыве не происходило ничего сенсационного. Никто не дрался. Мы проиграли, потому что были вымотаны. Финалы всегда проходят слишком поздно для нас», — приводит слова Кьеллини El Español.

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