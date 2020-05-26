6 французских сенаторов предложили поправку в закон, чтобы доиграть текущий сезон

6 французских сенаторов предложили внести поправку в закон, регулирующий ситуацию с пандемией коронавируса, чтобы возобновить футбольный сезон, сообщает L’Equipe.



По намерению сенаторов поправка должна разрешить профессиональным клубам доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20, но только в случае, если условия будут этому благоприятствовать.



Также двое сенаторов предложили ещё одну поправку, которая касается будущего сезона.



По информации источника, шансы на то, что поправки будут приняты, очень малы, поскольку правительство Франции оценило их очень неблагоприятно. И даже если поправки утвердят в Сенате, на втором чтении в Национальном собрании их заблокируют.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».



